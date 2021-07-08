Курс доллара укрепился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 8 июля. Биржевой курс американской валюты прибавил 0,75 копейки на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара составил 74,72 рубля за денежную единицу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Биржевой курс евро при этом продемонстрировал снижение — на 7,25 копейки, до 88,0125 рубля за единицу валюты.

Стоит ли россиянам сейчас приобретать доллар, объяснил руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, американская валюта не лучший инвестиционный инструмент для краткосрочных вложений.