Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:17
10:14
Армия
Минобороны РФ поможет регионам в борьбе с последствиями погодных аномалий
10:14
Технологии
В Роскосмосе не увидели угрозы столкновения космического мусора с МКС
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
10:05
Технологии
Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
10:04
Армия
Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
Все новости

Курс доллара укрепился на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:39
Экономика
Курс доллара укрепился на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Биржевой курс американской валюты прибавил 0,75 копейки на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара составил 74,72 рубля за денежную единицу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Биржевой курс евро при этом продемонстрировал снижение — на 7,25 копейки, до 88,0125 рубля за единицу валюты.

Стоит ли россиянам сейчас приобретать доллар, объяснил руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, американская валюта не лучший инвестиционный инструмент для краткосрочных вложений.

Вернуться назад

доллар рубль евро торги мосбиржа биржевые курсы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru