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Голикова поручила обеспечить медицинскую помощь бездомным в России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:41
Общество
Голикова поручила обеспечить медицинскую помощь бездомным в России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 8 июля. Граждане без определенного места жительства должны получать медицинскую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Доступная медпомощь необходима бездомным. Правительству России необходимо проработать соответствующий документ для лиц, которые не получают социальные услуги в соответствующих учреждениях. Кроме того, требуется рассмотреть вопрос о профилактике бездомности в стране, уточнила Голикова.

Минздрав РФ, Минтруд РФ и ФОМС назначены ответственными за выполнение этого поручения. Рекомендации по предоставлению доступной помощи бездомным россиянам должны быть подготовлены к 30 октября 2021 года, заключила вице-премьер РФ.

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