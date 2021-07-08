Голикова поручила обеспечить медицинскую помощь бездомным в России

Москва, 8 июля. Граждане без определенного места жительства должны получать медицинскую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Доступная медпомощь необходима бездомным. Правительству России необходимо проработать соответствующий документ для лиц, которые не получают социальные услуги в соответствующих учреждениях. Кроме того, требуется рассмотреть вопрос о профилактике бездомности в стране, уточнила Голикова.

Минздрав РФ, Минтруд РФ и ФОМС назначены ответственными за выполнение этого поручения. Рекомендации по предоставлению доступной помощи бездомным россиянам должны быть подготовлены к 30 октября 2021 года, заключила вице-премьер РФ.