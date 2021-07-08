Бывшая жена Меладзе объяснила, почему не ищет встречи с Джанабаевой

Москва, 8 июля. Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина раньше хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, к которой ушел ее муж. Но теперь она оставила разлучницу в прошлом.

После того, как Меладзе ушел к бывшей солистке группы «ВИА Гра», Ирина так и не пообщалась с новой пассией супруга. Она хотела задать звезде вопросы, которые, по ее словам, касались «совести и этического коридора».

«С Альбиной мы так и не пообщались. У меня нет к ней сегодня вопросов. Нас ничего не объединяет. Все в прошлом. Я не вижу никакой необходимости встречаться. Я хотела раньше увидеться, потому что не понимала, кто передо мной. Хотела посмотреть человеку в глаза. Услышать, что она мне скажет», — объяснила Ирина Меладзе в эфире программы «Судьба человека».

Она поддерживает отношения с родителями Меладзе, поздравляет бывшего мужа с днем рождения. Но теплых слов о рождении ребенка артист от бывшей супруги не услышал — Меладзе не стала звонить экс-мужу.

Ирина и Валерий Меладзе прожили в браке 25 лет. У них есть три дочери. У артиста были отношения на стороне, его любовницей была Альбина Джанабаева, которая впоследствии стала его женой и родила трех детей.