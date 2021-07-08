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Жара может стать причиной увеличения стоимости молока
Экономика
Жара может стать причиной увеличения стоимости молока
pixabay.com  /  Couleur

Москва, 8 июля. Жаркая погода, установившаяся в ряде регионов России, может привести к увеличению расходов на корма и, как следствие, повышению стоимости молока на 18%.

В Минсельхозе уже объявили, что собираются решить проблему перераспределения сырья, чтобы помочь пострадавшим регионам. Тот факт, что у некоторых из них появились проблемы с заготовкой кормов, подтвердил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Ведомство считает основной причиной отставания неблагоприятные природные условия. Так, в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской, Омской и Оренбургской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и Крым объявлен режим чрезвычайной ситуации, аналогичные меры планируют ввести в Пермском крае и Челябинской области. На данном этапе им рекомендовано провести инвентаризацию внутри хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки кормов, пишет «ФедералПресс».

В России вступили в силу изменения к закону о виноделии. Новые меры касаются в том числе перечня оснований для аннулирования лицензии.

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минсельхоз молоко жара рост цен регионы россии корма
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