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Авторы закона об игристых винах раскрыли содержание термина «российское шампанское»

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:44
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Политика
Авторы закона об игристых винах раскрыли содержание термина «российское шампанское»
pixabay.com

Москва, 8 июля. Термин «российское шампанское» можно использовать только на территории РФ, заявили авторы нового закона «О регулировании алкогольной продукции».

В России обозначенное словосочетание используется в качестве термина, который определяет вид продукции. По европейскому законодательству эти слова являются географическим указателем или именуют место происхождения товара.

Депутат Госдумы Наталья Боевая объяснила значение термина. Если выпущенное в РФ игристое вино произведено так, как записано, а указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала, то напиток можно именовать российским шампанским.

Ранее британские пользователи Сети прокомментировали поправки в законодательстве РФ. Граждане отметили качество российского шипучего вина.

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россия шампанское закон
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