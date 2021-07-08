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08 июля 10:16
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«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди

Наступил новый день, а значит, пора узнать о самых важных и значимых событиях, которые навсегда остались на страницах истории, а также о днях рождения исторических деятелей, артистов, музыкантов и спортсменов.

Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Их называют покровителями семьи и любви.

8 июля — памятная дата для современной Франции. В этот день в 52 году до нашей эры был основан Париж.

Когда же город стал столицей Франции? Какое сражение произошло 8 июля в 1709 году и сколько строили Исаакиевский собор в Петербурге?

Об этом и не только — в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

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