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Бывшая жена Валерия Меладзе высказалась о признаниях Ани Лорак
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе высказалась о признаниях Ани Лорак
instagram.com  /  @irinameladze_

Москва, 8 июля. Экс-супруга певца Валерия Меладзе Ирина прокомментировала рассказ певицы Ани Лорак о домогательствах. Бывшая жена исполнителя подтвердила, что такая проблема есть в шоу-бизнесе.

В одном из интервью Ани Лорак намекнула, что брат Валерия Меладзе, продюсер Константин Меладзе, предлагал ей помощь в карьере в обмен на интим. Певицу не устроил такой вариант, поэтому она не стала работать с продюсером. По словам Ирины Меладзе, в словах исполнительницы можно услышать мало нового.

«Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна, и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового», — высказалась о признаниях певицы экс-супруга артиста.

Конкретно о случае, описанном Лорак, Ирина Меладзе ничего не знала. При этом она общалась с бывшей женой Константина Меладзе Яной. Женщины как две родственницы рассказывали друг другу о сокровенных моментах.

Бывшая жена Валерия Меладзе подчеркнула, что насилие над волей человека отвратительно. Она также призвала не разделять проблему домогательств по гендерному принципу.

«Сам порок не имеет лица», — заявила экс-супруга певца в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Валерий Меладзе уже высказывался о скандале с участием брата и Ани Лорак. Певец отметил, что продюсер не домогался своих подопечных и всегда с уважением относился к женщинам.

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