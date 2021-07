Байден пообещал обойти американцев «от двери к двери» ради вакцинации

Вашингтон, 7 июля. Президент США анонсировал новую стратегию вакцинации от COVID-19 «от двери к двери». Соответствующее заявление Джозеф Байден сделал на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам иммунизации.

BIDEN: "We need to go community-by-community, neighborhood-by-neighborhood, and oft times door-to-door, literally knocking on doors" to get people vaccinated. pic.twitter.com/oJ2lG9bqaw — Daily Caller (@DailyCaller) July 6, 2021

Американский лидер рассказал, что всего было распределено свыше 300 млн доз вакцины. Более 182 млн американцев уже получили хотя бы одну прививку. К концу недели правительство планирует выйти к отметке 160 млн полностью вакцинированных граждан. Байден также озвучил насколько стратегий увеличения темпов вакцинации и одна из них заключается в том, что чиновники будут ходить по домам и лично призывать американцев сделать прививку. Также в планах изменить работу со школами, семейными врачами и педиатрами.

«Теперь нам нужно идти в сообщество за сообществом, район за районом, от двери к двери — буквально стучаться в двери», — сказал президент.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки впоследствии также упомянула стратегию и отметила, что необходимо убедить американцев в безопасности вакцины.

Jen Psaki: We will be going door-to-door to Americans who have not been vaccinated pic.twitter.com/S70VjPojfj — Caleb Hull (@CalebJHull) July 6, 2021

Критика инициативы

Новое предложение вызвало волну критики в Сети со стороны американского истеблишмента. Так конгрессмен Дэн Креншо попросил «не стучать в его дверь», потому что правительство не «родители».

«Как насчет того, чтобы не стучать в мою дверь. Вы не мои родители. Вы правительство. Сделайте вакцину доступной и предоставьте людям свободу выбора. Почему эта концепция так сложна для левых?», — написал он у себя в Twitter.

How about don’t knock on my door.



You’re not my parents. You’re the government. Make the vaccine available, and let people be free to choose.



Why is that concept so hard for the left? https://t.co/Fkv3kzNh6S — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) July 6, 2021

«Правительство теперь хочет ходить от двери к двери, чтобы убедить вас сделать «необязательную» вакцину», — также со скепсисом написала политик Лорен Боберт.

The government now wants to go door-to-door to convince you to get an “optional” vaccine. — Lauren Boebert (@laurenboebert) July 6, 2021

«Тот, кто предположил, что лучший способ связаться с остающимися скептиками — это поговорить и ходить от двери к двери, должен быть немедленно уволен» — написал у себя на странице журналист и республиканец Мэт Уитлок.

Whoever suggested that the best way to reach remaining vaccine skeptics was to talk about going door to door should be fired immediately.



It's the Beto O'Rourke of vaccine outreach. https://t.co/VdvhJIwLl4 — Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) July 6, 2021

«Знать, кто был вакцинирован, а кто нет — это не дело правительства», — отметил еще один республиканец Энди Биггс также у себя в Twitter.

It's NONE of the governments business knowing who has or hasn't been vaccinated. https://t.co/XgjYggRUFh — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) July 6, 2021

Ситуация с вакцинацией в США

По состоянию на 7 июля в Соединенных Штатах 182,7 млн чел. (55,2% населения) привито хотя бы одним компонентом вакцины. При этом 157,6 млн. чел. (47,62% населения) получили обе части препарата. Всего было сделано 340,3 млн прививок. В среднем в день вакцину получают 396, 2 тыс. человек.