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Байден пообещал обойти американцев «от двери к двери» ради вакцинации
Весь мир
Байден пообещал обойти американцев «от двери к двери» ради вакцинации
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 7 июля. Президент США анонсировал новую стратегию вакцинации от COVID-19 «от двери к двери». Соответствующее заявление Джозеф Байден сделал на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам иммунизации.

Американский лидер рассказал, что всего было распределено свыше 300 млн доз вакцины. Более 182 млн американцев уже получили хотя бы одну прививку. К концу недели правительство планирует выйти к отметке 160 млн полностью вакцинированных граждан. Байден также озвучил насколько стратегий увеличения темпов вакцинации и одна из них заключается в том, что чиновники будут ходить по домам и лично призывать американцев сделать прививку. Также в планах изменить работу со школами, семейными врачами и педиатрами.

«Теперь нам нужно идти в сообщество за сообществом, район за районом, от двери к двери — буквально стучаться в двери», — сказал президент.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки впоследствии также упомянула стратегию и отметила, что необходимо убедить американцев в безопасности вакцины.

Критика инициативы

Новое предложение вызвало волну критики в Сети со стороны американского истеблишмента. Так конгрессмен Дэн Креншо попросил «не стучать в его дверь», потому что правительство не «родители».

«Как насчет того, чтобы не стучать в мою дверь. Вы не мои родители. Вы правительство. Сделайте вакцину доступной и предоставьте людям свободу выбора. Почему эта концепция так сложна для левых?», — написал он у себя в Twitter.

«Правительство теперь хочет ходить от двери к двери, чтобы убедить вас сделать «необязательную» вакцину», — также со скепсисом написала политик Лорен Боберт.

«Тот, кто предположил, что лучший способ связаться с остающимися скептиками — это поговорить и ходить от двери к двери, должен быть немедленно уволен» — написал у себя на странице журналист и республиканец Мэт Уитлок.

«Знать, кто был вакцинирован, а кто нет — это не дело правительства», — отметил еще один республиканец Энди Биггс также у себя в Twitter.

Ситуация с вакцинацией в США

По состоянию на 7 июля в Соединенных Штатах 182,7 млн чел. (55,2% населения) привито хотя бы одним компонентом вакцины. При этом 157,6 млн. чел. (47,62% населения) получили обе части препарата. Всего было сделано 340,3 млн прививок. В среднем в день вакцину получают 396, 2 тыс. человек.

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