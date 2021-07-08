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В Палане ввели режим ЧС после крушения самолета Ан-26

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:27
Происшествия
В Палане ввели режим ЧС после крушения самолета Ан-26
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Камчатские власти приняли решение ввести режим ЧС на территории поселка Палана, где ранее рухнул пассажирский самолет с 28 людьми на борту. Все погибли.

Группа водолазов продолжает работать на месте крушения пассажирского самолета. Они обследуют морское дно прилегающей к месту авиакатастрофы территории.

Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, за десять километров до пункта назначения перестал выходить на связь. На его поиски выдвинулись спасатели, которые впоследствии обнаружили воздушное судно. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Возбуждено уголовное дело.

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