Реестр бездомных появится в России

Москва, 8 июля. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила создать реестр бездомных и уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства».

Поручение Голиковой должны выполнить Минтруд РФ и МВД. Ведомствам также предстоит обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности.

Минстрой и Минфин России проработают вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья, говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ. Благотворитель Сергей Иевков ранее объяснил, как решить проблему вакцинации бездомных от коронавируса.