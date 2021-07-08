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Реестр бездомных появится в России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:25
Общество
Реестр бездомных появится в России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 8 июля. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила создать реестр бездомных и уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства».

Поручение Голиковой должны выполнить Минтруд РФ и МВД. Ведомствам также предстоит обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности.

Минстрой и Минфин России проработают вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья, говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ. Благотворитель Сергей Иевков ранее объяснил, как решить проблему вакцинации бездомных от коронавируса.

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