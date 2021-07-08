Мировой и массовый яхтенный спорт в Петербурге: условия и потенциал

Что мешает развитию яхтенного спорта в Петербурге? Почему в городе так мало яхтенных стоянок? Кто поможет финансировать детский яхтенный спорт? Какова ситуация с развитием яхтенной инфраструктуры в Петроградском и Кронштадтском районах Петербурга? Как много международных соревнований по яхтенному спорту проходит в регионе и как сделать так, чтобы их было больше?
На эти и другие вопросы ответят специалисты на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». Прямая трансляция состоится в четверг, 8 июля, в 16:00.
В студии пресс-центра выступят:
- Иван Громов, глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга;
- Олег Довганюг, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
- Антон Шантырь, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;
- Максим Оберемко, тренер групп высшего спортивного мастерства СПбГУ «Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров»;
- Юлия Ковалерчук, спортсменка СПбГУ «Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров».
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
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