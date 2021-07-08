Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:16
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
10:05
Технологии
Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
10:04
Армия
Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
10:01
Общество
Пожарные спасли из полыхающей девятиэтажки в Орске 10 человек
10:00
Происшествия
Около 100 тыс. человек остались без воды в Орле из-за ЧП с трубопроводом
Все новости

Инфляция в России достигла максимума с 2016 года

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:13
Экономика
Инфляция в России достигла максимума с 2016 года
pixabay.com  /  PD

Москва, 8 июля. Годовая инфляция в России в июне 2021 года достигла 6,5% относительно предыдущего месяца, следует из данных Росстата.

Показатель достиг максимального уровня с августа 2016 года. Цены на продовольственные товары в июне прибавили 0,64% относительно мая, годовой прирост составил 7,9%. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,68% и 7,04% соответственно. Услуги подорожали на 0,76% в месячном выражении, в годовом — на 3,95%.

В 2022 году федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 353 млрд рублей, сообщается в подготовленном Минфином РФ проекте основных характеристик.

Альтернативой повышению ключевой ставки как способу борьбы с инфляцией является укрепление рубля. Эта мера не бьет по спросу, а улучшает положение населения. Возможно, ЦБ стоит отойти от бюджетного правила и перестать покупать иностранную валюту, пишет INFOX.

Вернуться назад

инфляция цены росстат рост цен потребительские цены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru