Инфляция в России достигла максимума с 2016 года

Москва, 8 июля. Годовая инфляция в России в июне 2021 года достигла 6,5% относительно предыдущего месяца, следует из данных Росстата.

Показатель достиг максимального уровня с августа 2016 года. Цены на продовольственные товары в июне прибавили 0,64% относительно мая, годовой прирост составил 7,9%. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,68% и 7,04% соответственно. Услуги подорожали на 0,76% в месячном выражении, в годовом — на 3,95%.

В 2022 году федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 353 млрд рублей, сообщается в подготовленном Минфином РФ проекте основных характеристик.

Альтернативой повышению ключевой ставки как способу борьбы с инфляцией является укрепление рубля. Эта мера не бьет по спросу, а улучшает положение населения. Возможно, ЦБ стоит отойти от бюджетного правила и перестать покупать иностранную валюту, пишет INFOX.