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Сообщившего о ложном минировании самолета пассажира задержали в Благовещенске
Происшествия
Сообщившего о ложном минировании самолета пассажира задержали в Благовещенске
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Благовещенск, 8 июля. Пассажир сообщил о минировании самолета, который должен был отправиться из Благовещенска в Москву. Информация оказалась ложной.

Получив сообщение о минировании, специалисты провели ряд мероприятий для обнаружения взрывного устройства на борту лайнера. Но ничего запрещенного в самолете не нашли.

«Пассажир, сообщивший о нахождении на борту взрывного устройства, задержан, с ним работает полиция», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет вылетел в Москву в 13:00 по местному времени. На борту воздушного судна находились 199 человек.

В середине июня поступила информация о минировании здания московского правительства. Как стало известно ФАН, никакой заложенной в здании бомбы не было.

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самолет минирование благовещенск
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