Модные блогеры — что за напасть настигла Россию

Доходы российских блогеров от рекламы в социальных сетях Instagram и YouTube в 2020 году превысили 11 млрд рублей. Это на треть больше общей рекламной выручки издателей официальных печатных СМИ, сообщают источники в средствах массовой информации.

Что за напасть такая атаковала Россию, зачем нужны блогеры и почему от них так много шума из ничего?

Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» мы поговорим с Мариной Михиной, модным петербургским блогером.

Себя Марина Михина описывает так: женщина за 50, не минималист, живет в Санкт-Петербурге, ее канал затрагивает такие темы, как мода, стиль, шоппинг, дизайн, покупки, примерки, аутфиты, красота, уход за кожей, макияж, косметика, косметология, женские темы, разговоры за жизнь, стиль женщин 50+, тренды моды, украшения, бижутерия, путешествия, Санкт-Петербург, рецепты правильного питания, уличная мода и стрит-стайл разных стран.

Почему все это интересует россиян? Нужно ли регулирование деятельности блогеров? Должны ли блогеры отчитываться о своих доходах?

На эти и другие вопросы ответит Марина Михина на брифинге в пресс-центре «Патриот», который пройдет в четверг, 7 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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