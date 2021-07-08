Врач Хачатурян перечислил способы борьбы со страхом перед вакцинацией

Москва, 8 июля. Люди боятся делать прививку от COVID-19 из-за непонимания последствий. Как перестать испытывать тревогу, рассказал психотерапевт Гурген Хачатурян.

Интернет наполнен ложной и устрашающей информацией по поводу вакцинации, а некоторые аргументы против прививки звучат абсурдно. Врач предлагает принять рациональное, а не эмоциональное решение, передает Lenta.ru.

Побороть страх можно с помощью ограничения информационного шума. Необходимо сосредоточиться на авторитетных исследованиях. Еще один способ — изучить исторический опыт с другими инфекциями. Если у пациента есть хронические заболевания, вызывающие опасения, то нужно получить консультацию врача. При сохранении тревоги и сомнений, лучше обратиться к психотерапевту, отметил Хачатурян.

Нежелание и страх прививаться могут спровоцировать появление суперштамма коронавируса. Мутации возникают в зависимости от числа заразившихся людей и циркулируют в популяции. Пока есть возможность лечиться существующими методами, биолог Николай Дурманов рекомендует вакцинироваться.