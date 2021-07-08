Lamborghini представила самый мощный негибридный суперкар за всю историю

Сант’Агата-Болоньезе, 8 июля. Итальянский автопроизводитель Lamborghini презентовал 769-сильную версию суперкара Aventador.

Новинка, которая представлена кузовах купе и родстер, носит название Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae. Она стала самым мощным негибридным автомобилем марки за всю историю.

Ultimae переводится с латинского, как «последний». Таким образом, LP 780-4 стал последним суперкаром компании с двигателем V12 на 6,5 литра. Инженеры Lamborghini постарались объединить в новинке элегантный стиль и роскошные элементы S-версии с новыми характеристиками.

Автомобиль имеет полный привод и управляемые задние колеса. До первой сотни новый Aventador «взлетает» за 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 355 км/ч. Всего будет построено 350 версий купе и 250 родстеров.

Недавно Volkswagen презентовал спортивную версию хетчбэка Polo GTI. Новинка получила внешность в стиле семейства Golf восьмого поколения.