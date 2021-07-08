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Житель США поймал золотую рыбу рекордных размеров

  /   Обновлено: 08 июля 2021 08:43
Общество
Житель США поймал золотую рыбу рекордных размеров
pixabay.com/PD

Ричмонд, 8 июля. Американский житель Джереми Фортнер из штата Вирджиния совершил удачный улов, поймав золотую рыбку рекордных размеров. Об этом сообщает издание The News & Observer.

Мужчине удалось совершить такой улов, находясь на рыбалке в притоке реки Потомак. Вес добычи составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров.

Такие размеры стали рекордными показателями на всей территории Вирджинии. Предполагается, что до этого рыба проживала в аквариуме, пока ее хозяин не решился выпустить ее на волю, где она была поймана Джереми.

Ранее диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки. По ее словам, такой продукт выглядит куда безопаснее для здоровья потребителя, ведь с меньшей вероятностью в нем могут содержаться опасные паразиты.

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