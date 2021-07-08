Любовь, верность и семья — о базовых ценностях расскажет сексолог Татьяна Гринева

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается каждое 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Что такое любовь? Что такое верность? Возможны ли измены без любви или любовь без верности? Что такое традиционная семья и чем она отличается от прочих? Распущенность или полигамия — что стоит за этими терминами? Был ли секс в СССР и что о сексе говорит марксизм-ленинизм?

На эти и другие вопросы ответит врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко Татьяна Гринева.

Эфир Татьяны Гриневой состоится в четверг, 8 июля, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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