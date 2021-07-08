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РЖД вводит скидки на грузоперевозки серы и синтетического каучука
Общество
РЖД вводит скидки на грузоперевозки серы и синтетического каучука
pixabay.com

Москва, 8 июля. Скидки от РЖД распространяются на перевозки серы, синтетического каучука и метанола. Однако перевозчики должны соблюдать условия по объемам.

Скидка в размере 50% будет действовать на перевозки синтетического каучука со станции Комбинатская в Омской области. Перевозки серы внутри страны со станций Аксарайская II в Астраханской области и Каргала в Оренбургской области, на станции Кошта в Вологодской области, Юльевка в Саратовской области и Волховстрой II в Ленинградской области можно будет осуществлять со скидкой 9,7%. Аналогичный тариф действует на обратный порожний пробег цистерн, говорится в Telegram-канале РЖД.

Скидка в 40,4% будет действовать на экспортные перевозки метанола со станции Сковородино в Амурской области, на станции Находка-Восточная и Блюхер в Приморском крае. Однако этот дисконт распространяется на перспективные перевозки с 2024 года.

РЖД ранее заявила о возможности строительства новой железной дороги к Тихому океану. Соответствующее предложение поступило от компании «Эльгауголь».

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