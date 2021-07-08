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Дмитрий Губерниев похвалил Данию после проигрыша Англии на Евро-2020

  /   Обновлено: 08 июля 2021 08:35
Евро 2020
Дмитрий Губерниев похвалил Данию после проигрыша Англии на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Лондон, 8 июля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы 2020 по футболу Англия — Дания.

Игра оказалась скандальной из-за назначенного пенальти в ворота датчан в дополнительное время. Одиннадцатиметровый команда Каспера Юлманда получила за фол на Рахиме Стерлинге. В итоге гол Гарри Кейна привел англичан к победе и выходу в финал.

Многие болельщики выразили недоумение из-за назначенного пенальти. Судья обращался к бригаде VAR, и те согласились с решением арбитра о назначении одиннадцатиметрового. При этом рефери лично не пошел смотреть эпизод.

Губерниев, комментируя игру в Лондоне, похвалил датчан, которые в первом матче Евро-2020 потеряли одного из ведущих игроков Кристиана Эриксена, за игру с англичанами.

«И, кстати, английским футбольным жухалам на «Уэмбли» в финале Евро британского судью дадут? Дания молодцы! Италия верим!» написал комментатор в своем Telegram-канале.

Англия встретится с Италией 11 июля. Финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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