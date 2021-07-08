Владимир Быстров оскорбил судью матча Англия — Дания в Instagram

Москва, 8 июля. Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров эмоционально отреагировал на эпизод матча 1/2 финала Евро-2020, в котором был назначен пенальти.

В stories своего Instagram-аккаунта футболист опубликовал фотографию главного арбитра встречи Данни Маккели с подписью «ЧМО!!!!». Таким образом Быстров решил выразить протест в связи с назначением 11-метрового удара в ворота датской сборной на 104-й минуте матча, который решил исход встречи.

Нападающий англичан Гарри Кейн не смог забить Касперу Шмейхелю с точки, однако первым успел на добивание, установив окончательный счет поединка. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.

В футбольных кругах эпизод вызвал бурное обсуждение. Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал работу судей. По его словам, падение Рахима Стерлинга в штрафной датчан не тянуло на пенальти.