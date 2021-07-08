Рогозин подтвердил перенос запуска российского модуля «Наука» к МКС

Москва, 8 июля. Пуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) перенесен на 21 июля. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, 17 июля произойдет вывоз ракеты-носителя "Протон-М". Сам запуск запланирован 21 июля. Резервными датами являются 22 и 23 июля, отметил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса сообщил о скоплении космического мусора недалеко от МКС. Максимальное сближение станции с объектом UNKNOWN случится 8 июля, добавил он.