РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня

На Гаити ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве Моиза
Генеральный директор национальной полиции Гаити Леон Чарльз, выступая по государственному телевидению, сообщил, что четырех подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза ликвидировали, еще двух задержали и допрашивают. Напомним, 7 июля Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. В Гаити объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.
Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США
flickr.com / МИД России
Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно ее военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Япония обещала не позволять размещать на своей территории вооружения, которые будут угрожать России. Сейчас Токио делает именно это и заявляет о своем военном союзе с Соединенными Штатами.
«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно, и, когда будет возобновлен наш диалог, мы получим разъяснения», — отметил Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.
Лавров допустил подписание мирного договора с Японией. Но продвижение по этому вопросу, по его словам, будет зависеть от японских коллег. Москва готова к переговорам.
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
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Режим ЧС вводится с понедельника и продлится до 22 августа на территории Токио из-за роста заболеваемости COVID-19. Его действие охватит время проведения Олимпийских игр в стране. Такое решение было принято на заседании экспертной комиссии в Токио, о чем сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса часть соревнований в рамках Олимпиады может пройти без присутствия зрителей.
Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России
politexpert.net / Аврора Зорина
Проложить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана предложила компания «Эльгауголь». Об этом глава РЖД Олег Белозеров сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством. «Эльгауголь» построит отдельную ветку железной дороги, если компании предоставят возможность вывозить уголь, отметил Белозеров.