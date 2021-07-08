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Лента
08 июля 10:15
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
10:05
Технологии
Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
10:04
Армия
Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
10:01
Общество
Пожарные спасли из полыхающей девятиэтажки в Орске 10 человек
10:00
Происшествия
Около 100 тыс. человек остались без воды в Орле из-за ЧП с трубопроводом
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РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня
Общество
РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня
flickr.com  /  МИД России

На Гаити ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве Моиза

Генеральный директор национальной полиции Гаити Леон Чарльз, выступая по государственному телевидению, сообщил, что четырех подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза ликвидировали, еще двух задержали и допрашивают. Напомним, 7 июля Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. В Гаити объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.

Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США

РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня
flickr.com  / МИД России

Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно ее военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Япония обещала не позволять размещать на своей территории вооружения, которые будут угрожать России. Сейчас Токио делает именно это и заявляет о своем военном союзе с Соединенными Штатами.
«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно, и, когда будет возобновлен наш диалог, мы получим разъяснения», — отметил Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.
Лавров допустил подписание мирного договора с Японией. Но продвижение по этому вопросу, по его словам, будет зависеть от японских коллег. Москва готова к переговорам.

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня
pixabay.com  / 

Режим ЧС вводится с понедельника и продлится до 22 августа на территории Токио из-за роста заболеваемости COVID-19. Его действие охватит время проведения Олимпийских игр в стране. Такое решение было принято на заседании экспертной комиссии в Токио, о чем сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса часть соревнований в рамках Олимпиады может пройти без присутствия зрителей.

Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России

РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня
politexpert.net  / Аврора Зорина

Проложить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана предложила компания «Эльгауголь». Об этом глава РЖД Олег Белозеров сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством. «Эльгауголь» построит отдельную ветку железной дороги, если компании предоставят возможность вывозить уголь, отметил Белозеров.

 

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