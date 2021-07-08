РФ хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США. События дня

Генеральный директор национальной полиции Гаити Леон Чарльз, выступая по государственному телевидению, сообщил, что четырех подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза ликвидировали, еще двух задержали и допрашивают. Напомним, 7 июля Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. В Гаити объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.

Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США

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Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно ее военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Япония обещала не позволять размещать на своей территории вооружения, которые будут угрожать России. Сейчас Токио делает именно это и заявляет о своем военном союзе с Соединенными Штатами.

«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно, и, когда будет возобновлен наш диалог, мы получим разъяснения», — отметил Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров допустил подписание мирного договора с Японией. Но продвижение по этому вопросу, по его словам, будет зависеть от японских коллег. Москва готова к переговорам.