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Google получил 37 судебных антимонопольных исков от американских штатов

  /   Обновлено: 08 июля 2021 08:14
Общество
Google получил 37 судебных антимонопольных исков от американских штатов
pixabay.com

Маунтин-Вью, 8 июля. Американские штаты ополчились против IT-гиганта Google, который нарушил антимонопольное законодательство государства. Регионы подали иск в федеральный суд Калифорнии.

Истцы хотят поставить под вопрос доминирование компании на рынке приложений для гаджетов на операционной системе Android. Также их беспокоит размер комиссии, которую взимают с пользователей на интернет-продажи товаров и услуг. Власти штатов отмечают, что Google препятствует распространению на гаджетах других магазинов приложений, сообщает издание Politico со ссылкой на иск.

Ранее журналист Forbes Доффман призвал пользователей iPhone удалить Google Maps. Главной опасностью этого приложения является считывание личных данных пользователя.

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