Томас Бах прибыл в Токио накануне летних Олимпийских игр

Токио, 8 июля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прилетел в токийский аэропорт Ханэда. Ближайшие три дня он проведет в отеле на самоизоляции.

Это время Бах проведет в одиночестве и будет работать в онлайн-режиме. По истечении карантина для президента МОК начнется официальная программа пребывания в Японии, в которую входят встречи с представителями иностранных делегаций и поездка в Хиросиму, сообщило агентство «Киодо».

Томас Бах заблаговременно прошел вакцинацию от коронавируса. Во время визита он будет строго соблюдать все меры безопасности, установленные местными властями и организаторами спортивного мероприятия.

Япония ранее приняла решение о введении режима ЧС на период с 12 июля по 22 августа. В этих условиях будут проходить все летние Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.