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Легковушка и большегруз столкнулись на кузбасской трассе «Сибирь»
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Кемерово, 8 июля. Иномарка Toyota врезалась в фуру на федеральной трассе «Сибирь» в Тяжинском муниципальном округе. Информацию об этом передали в региональном управлении МВД России.

Авария произошла утром 8 июля на 502-м километре дороги. Предварительно установлено, что легковушка, двигаясь в сторону Красноярска, выехала на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение с большегрузом. Фура ехала со стороны Смоленской области.

По информации местных СМИ, жертвами ДТП стали 38-летний водитель иномарки и его пассажиры, возраст которых составляет 22, 27 и 50 лет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Москве ранее произошло столкновение грузовика и минивэна. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть автомобиля превратилась в бесформенную груду металла.

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дтп кузбасс большегруз
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