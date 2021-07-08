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Диетолог Разумовская перечислила характерные признаки спелого арбуза
Общество
Диетолог Разумовская перечислила характерные признаки спелого арбуза
pixabay.com

Москва, 8 июля. Летом одним из популярных лакомств является арбуз. Как правильно выбрать спелый и сладкий плод, рассказала диетолог Татьяна Разумовская.

Плод среднего размера и весом от шести до девяти килограммов может указывать на сладкий вкус арбуза. Слишком мелкую ягоду могли сорвать недоспелой. Важно, чтобы был сухой как хвостик, так и плодоножка. Земляное пятно на кожуре желтого или оранжевого цвета, передает РИА Новости.

Мякоть арбуза должна быть с небольшими неровностями. Если она блестит, то плод начинает бродить. Диетолог рекомендует отказаться от покупки разрезанной ягоды, так как в ней быстрее размножаются микроорганизмы.

На спелость арбуза указывает его упругость. Звук при ударе должен быть звонким. Сладкий вкус можно определить по полоскам на кожуре: они должны быть четкими. Диетолог Разумовская не советует покупать арбузы у обочин дороги, так как плод может впитать вредные выхлопы.

Арбуз содержит много жидкости, поэтому летом им злоупотреблять не стоит. Организм не сможет переварить всю воду и будет испытывать голод. Питаться только этим продуктом не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с почками.

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