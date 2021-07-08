Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 08:43
08:41
Технологии
Рогозин подтвердил перенос запуска российского модуля «Наука» к МКС
08:40
Общество
РЖД вводит скидки на грузоперевозки серы и синтетического каучука
08:35
Евро 2020
Дмитрий Губерниев похвалил Данию после проигрыша Англии на Евро-2020
08:32
Происшествия
Водолазы обследуют дно на месте крушения Ан-26 на Камчатке
08:30
Евро 2020
Владимир Быстров оскорбил судью матча Англия — Дания в Instagram
08:14
Общество
Google получил 37 судебных антимонопольных исков от американских штатов
08:13
Спорт
Томас Бах прибыл в Токио накануне летних Олимпийских игр
08:08
Общество
Диетолог Разумовская перечислила характерные признаки спелого арбуза
08:02
Происшествия
Легковушка и большегруз столкнулись на кузбасской трассе «Сибирь»
08:00
Весь мир
Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак
Все новости

Псковские власти продолжают установку контейнеров для сортировки мусора
Общество
Псковские власти продолжают установку контейнеров для сортировки мусора
Невские Новости

Псков, 8 июля. Жители Пскова теперь могут избавляться от мусора при помощи специальных сортировочных контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

Еще около пяти желтых контейнеров появились на улицах города. Такие меры по избавлению отходов предназначены для проведения качественной переработки. Весь мусор отправляется в сортировочный комплекс, который располагается в деревне Котово.

Ранее власти Челябинской области принялись за ликвидацию мусора, накопленного за сто лет. Начальные этапы по восстановлению природы начали делать годы назад, и это дает свои результаты. Территории, которые были пустынными, теперь обживают кустарниками и зеленью.

Вернуться назад

мусор псков сортировка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru