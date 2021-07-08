Псковские власти продолжают установку контейнеров для сортировки мусора

Псков, 8 июля. Жители Пскова теперь могут избавляться от мусора при помощи специальных сортировочных контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

Еще около пяти желтых контейнеров появились на улицах города. Такие меры по избавлению отходов предназначены для проведения качественной переработки. Весь мусор отправляется в сортировочный комплекс, который располагается в деревне Котово.

Ранее власти Челябинской области принялись за ликвидацию мусора, накопленного за сто лет. Начальные этапы по восстановлению природы начали делать годы назад, и это дает свои результаты. Территории, которые были пустынными, теперь обживают кустарниками и зеленью.