Российские леса могут стать шансом на спасение экологии мира

Москва, 8 июля. Более пятой части лесов со всего мира располагается на территории России. Именно они могут улучшить не только экологию регионов страны, но и всего мира.

Такого мнения придерживается международная группа исследователей. Специалисты восхищаются масштабами озеленения России и утверждают, что такой показатель играет важную роль в экологии мира, передает «ИноСМИ«.

Кроме этого, на территории страны продолжает увеличиваться число деревьев. Общая биомасса стала примерно на 40% больше, чем было зарегистрировано в государственном реестре. Это влияет на улучшение поглощения углерода, которое возросло до 47%.

Российское правительство также планирует лишить Хабаровский край возможности вывоза круглого леса за границу. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.