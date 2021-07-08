Журналист Гордон пожаловался на плачевное состояние украинских поездов

Киев, 8 июля. Украинский журналист Дмитрий Гордон неприятно удивился состоянием поездов «Укрзализныци». Об ужасах железнодорожного перевозчика он рассказал в эфире канала «Украина–24».

Многие поезда не оснащены даже кондиционерами, из-за чего температура воздуха в вагонах достигает 44 градусов. В так называемых «элитных» поездах «Интерсити» всюду пахнет туалетом. Государственный перевозчик должен приносить деньги в бюджет, однако в действительности его работа идет в убыток стране, считает Гордон.

«То, что происходит в «Укрзализныце» — это ворье на ворье, это ужас», — пожаловался он.

Верховная рада ранее пришла к выводу, что компания стоит в шаге от дефолта. Виной этому, по мнению журналиста, является коррупция внутри руководящего состава перевозчика.

Аналогичное мнение ранее высказала актриса Ольга Сумская, которой пришлось ехать на поезде из Кременчуга в Киев. Звезда призналась, что железнодорожная поездка стала для нее «сущим адом».