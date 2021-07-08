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Венгер раскритиковал работу судьи на матче Дания — Англия
Евро 2020
Венгер раскритиковал работу судьи на матче Дания — Англия
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Лондон, 8 июля. Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер резко высказался о работе судейской бригады на матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.

В конце первой дополнительной 15-минутки в ворота датчан был назначен пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. Момент с падением англичанина вызвал споры. Пробивать 11-метровый пошел Гарри Кейн, который с первого раза не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля. Но был первым на добивании и вывел команду вперед.

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на VAR не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью», раскритиковал судейскую бригаду Венгер в эфире beIN Sports.

Обыграв Данию со счетом 2:1, Англия получила путевку в финал. Ей предстоит встретиться с итальянцами 11 июля. Команда Гарета Саутгейта впервые в своей истории вышла в финал европейского первенства.

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футбол англия дания венгер евро-2020
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