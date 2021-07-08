Спорный пенальти в матче Англии и Дании спровоцировал скандал в соцсетях

Лондон, 8 июля. Сборная Англии победила команду Дании в матче полуфинала Евро-2020, забив победный гол в дополнительное время после назначения 11-метрового удара.

Работа арбитра в этой встрече была подвергнута критике. Многие футбольные эксперты и телезрители не согласились, что в эпизоде с падением Рахима Стерлинга в штрафной площади датчан следовало ставить мяч на точку.

«Своими постоянными нырками и симуляциями Стерлинг оскорбляет саму игру, которая дала ему все, что он имеет», — написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Однако есть и другая точка зрения. Во время победной атаки англичан на поле появился второй мяч. Регламент строго запрещает продолжать игру в таких условиях. Матч должен был быть остановлен.

«За секунды до спорного пенальти арбитры проигнорировали второй мяч на поле. Хотя тот не просто валялся в стороне, а лежал в сантиметрах от игрового эпизода», — написано в Twitter-канале «Матч Премьер».

Основное время полуфинального матча между Данией и Англией закончилось вничью 1:1. Исход встречи решил гол нападающего Гарри Кейна на 104-й минуте.