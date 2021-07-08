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Военный американский корабль направился в Черное море

  /   Обновлено: 08 июля 2021 07:49
Армия
Военный американский корабль направился в Черное море
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Aviation Structural Mechanic 1st Class William Contreras / Public Domain

Вашингтон, 8 июля. Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma взял курс на Черное море. Об этом сообщил Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Судно планирует провести операцию с целью поддержки союзников США в регионе. До этого в акваторию направился американский эсминец «Рузвельт», оснащенный ракетным оружием, передает ТАСС.

«Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в знак поддержки наших союзников и партнеров в регионе», отметили в сообщении.

Патрульный корабль Военно-морских сил Испании Rayo ранее вошел в Черное море. Силы Черноморского флота России взяли судно под постоянное наблюдение.

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