Военный американский корабль направился в Черное море

Вашингтон, 8 июля. Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma взял курс на Черное море. Об этом сообщил Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Судно планирует провести операцию с целью поддержки союзников США в регионе. До этого в акваторию направился американский эсминец «Рузвельт», оснащенный ракетным оружием, передает ТАСС.

«Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в знак поддержки наших союзников и партнеров в регионе», — отметили в сообщении.

Патрульный корабль Военно-морских сил Испании Rayo ранее вошел в Черное море. Силы Черноморского флота России взяли судно под постоянное наблюдение.