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Ряд признаков могут указать на поддельный сайт
Общество
Ряд признаков могут указать на поддельный сайт
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 8 июля. Мошенники нередко копируют сайты проверенных компаний и банков, чтобы обманывать пользователей. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум.

Распознать подделку бывает довольно трудно, но внимание к деталям может в этом помочь. Первым делом стоит посмотреть на адрес сайта. Русскоязычные ресурсы на конце имеют доменные зоны. Наиболее безопасными являются .ru, .рф или .com, передает радио Sputnik.

«Например, есть сайт банка. В его адресе название банка и .ru в конце. Это легитимный сайт. Чтобы пользователя перевести на поддельный сайт банка, можно создать сайт с тем же адресом, но после .ru будет еще точка и что-то еще», объяснил Кирилл Керценбаум.

Адрес сайта должен состоять из www, точки, имени ресурса и обозначения доменной зоны. Мошенники создают клоны легальных сайтов, чтобы красть личные данные пользователей.

Администрация сети RSNet ранее сообщила о новой мошеннической схеме в Сети. Аферисты начали делать рассылку с почтовым доменом gov.co.

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