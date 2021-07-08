Российские врачи призвали отказаться от самостоятельного извлечения клещей

Москва, 8 июля. Начало летнего сезона предвещает появление клещей. Многие люди при укусе стараются избавиться от насекомого народными средствами, однако это может быть опасно для здоровья.

Самостоятельное удаление кровопийца с участка кожи может привести к загноению ранки. Медики в таких случаях советуют избегать паники и держать ситуацию под контролем. Пациенту не следует своими силами избавляться от насекомого. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который технически правильно извлечет его. После этого клеща нужно будет отдать на экспертизу, чтобы выявить наличие опасного вируса. Также паразита нельзя смазывать маслом или уксусом. Это грозит выделением выпитой насекомым крови в организм, что увеличивает риск заболеваемости.

Ранее приставший клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими в Приморье. Водительница хотела убрать насекомое, отвлеклась от дороги и съехала в кювет. В итоге машина перевернулась на крышу.