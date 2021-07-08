Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 08:42
08:35
Евро 2020
Дмитрий Губерниев похвалил Данию после проигрыша Англии на Евро-2020
08:32
Происшествия
Водолазы обследуют дно на месте крушения Ан-26 на Камчатке
08:30
Технологии
Рогозин подтвердил перенос запуска российского модуля «Наука» к МКС
08:30
Евро 2020
Владимир Быстров оскорбил судью матча Англия — Дания в Instagram
08:14
Общество
Google получил 37 судебных антимонопольных исков от американских штатов
08:13
Спорт
Томас Бах прибыл в Токио накануне летних Олимпийских игр
08:08
Общество
Диетолог Разумовская перечислила характерные признаки спелого арбуза
08:02
Происшествия
Легковушка и большегруз столкнулись на кузбасской трассе «Сибирь»
08:00
Весь мир
Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак
08:00
Общество
Экстремал из Азова рассказал, как снималось принесшее ему мировую славу видео
Все новости

Российские врачи призвали отказаться от самостоятельного извлечения клещей
Общество
Российские врачи призвали отказаться от самостоятельного извлечения клещей
pixabay.com  /  Catkin

Москва, 8 июля. Начало летнего сезона предвещает появление клещей. Многие люди при укусе стараются избавиться от насекомого народными средствами, однако это может быть опасно для здоровья.

Самостоятельное удаление кровопийца с участка кожи может привести к загноению ранки. Медики в таких случаях советуют избегать паники и держать ситуацию под контролем. Пациенту не следует своими силами избавляться от насекомого. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который технически правильно извлечет его. После этого клеща нужно будет отдать на экспертизу, чтобы выявить наличие опасного вируса. Также паразита нельзя смазывать маслом или уксусом. Это грозит выделением выпитой насекомым крови в организм, что увеличивает риск заболеваемости.

Ранее приставший клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими в Приморье. Водительница хотела убрать насекомое, отвлеклась от дороги и съехала в кювет. В итоге машина перевернулась на крышу.

Вернуться назад

здоровье лето клещ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru