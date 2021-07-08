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Вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2

  /   Обновлено: 08 июля 2021 07:27
Общество
Вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2
pixabay.com

Москва, 8 июля. Ученые не исключают появление суперштамма коронавируса. Есть ли способ избежать новой мутации, рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Появление новых мутаций коронавируса зависит от числа заразившихся людей. Вакцинация населения способствует предотвращению циркуляции инфекции в популяции, а игра природы с вирусными вариантами затрудняется, передает радио Sputnik.

«Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация», заявил Дурманов.

Сценарии развития пандемии коронавируса могут быть оптимистичными и пессимистичными. Инфекция способна вызвать больше волн, и только вакцинация 60% населения всего мира способна ее остановить, заявила микробиолог Виктория Доронина.

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вакцинация коронавирус суперштамм
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