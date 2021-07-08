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Врач Волкова поделилась способами борьбы с жарой для сердечников
Общество
Врач Волкова поделилась способами борьбы с жарой для сердечников
pixabay.com

Москва, 8 июля. Жаркая погода может негативно влиять на здоровье человека. Внимательно нужно относиться к своему состоянию людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых скачет давление.

Снизить показатели способны препараты или охлаждение, рассказала врач-кардиолог ЦКБ Управления делами Президента Дарья Волкова сайту 360tv.ru. Во время перегрева и повышения давления нужно уйти в прохладное место. Некоторые специалисты даже советуют ополоснуть лицо, грудь и ноги холодной водой.

Кроме того, могут помочь и различные дыхательные практики. Например, можно сконцентрироваться на дыхании, сделать глубокий вдох и медленно выдохнуть. Это позволит не только расслабиться, но и снизить давление. Также Волкова советует пить больше воды и загорать только в первой половине дня.

Ранее ученые из США назвали легкий способ снизить давление без лекарств. Облегчить симптомы проблемы поможет пятиминутная дыхательная тренировка Inspiratory Muscle Strength Training (IMST).

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