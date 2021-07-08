Несовершеннолетняя девочка погибла после купания на деревянном плоте на Алтае

Барнаул, 8 июля. Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после гибели восьмилетней девочки на пруду Калманского района.

Причиной смерти ребенка стало неосторожное купание на деревянном плоте. Погибшую в момент происшествия сопровождала мать и еще двое детей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Девочки нашли плот и одна из них решила испытать находку в местных водах. Однако судно оказалось неустойчивым и перевернулось под весом ребенка. Тело девочки было обнаружено на следующий день.

Ранее школьница утонула на глазах матери и сестер в Чебоксарах. Инцидент произошел накануне вечером на Центральном пляже. Тело несовершеннолетней обнаружили через час после происшествия.