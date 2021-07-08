Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 07:13
07:10
Спорт
Голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли
07:05
Политика
МИД России констатировал провал операции США в Афганистане
07:01
Общество
ВОЗ предупредила о рисках снятия сразу всех коронавирусных ограничений
07:00
Общество
«Скелет» для сферы виноделия: как новый закон отразится на виноделах РФ и Европы
06:54
Политика
Лавров ужаснулся реакцией либералов на проход эсминца Defender вблизи Крыма
06:53
Политика
Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США
06:48
Общество
Ученые РАН обеспокоены здоровьем космонавтов из-за загруженного графика
06:28
Общество
Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины
06:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил негативные последствия купания в фонтанах
06:25
Политика
Лавров: попытки Киева изменить Минские соглашения нарушают международное право
Все новости

ВОЗ предупредила о рисках снятия сразу всех коронавирусных ограничений

  /   Обновлено: 08 июля 2021 07:01
Общество
ВОЗ предупредила о рисках снятия сразу всех коронавирусных ограничений
flickr.com  /  World Bank Photo Collection

Женева, 8 июля. Власти тех стран, которые приняли решение снять все ограничительные меры в условиях пандемии COVID-19, должны быть «чрезвычайно аккуратны».

Причиной соответствующего заявления директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана стали планы Великобритании отказаться от всех ограничений. Он отметил, что каждое государство имеет право в индивидуальном порядке решать подобные вопросы.

«Но распространение будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения», предупредил Райан.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ранее заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19. Ограничения отменяют только те страны, которые владеют необходимыми средствами защиты от инфекции.

Вернуться назад

воз ограничения коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru