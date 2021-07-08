ВОЗ предупредила о рисках снятия сразу всех коронавирусных ограничений

Женева, 8 июля. Власти тех стран, которые приняли решение снять все ограничительные меры в условиях пандемии COVID-19, должны быть «чрезвычайно аккуратны».

Причиной соответствующего заявления директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана стали планы Великобритании отказаться от всех ограничений. Он отметил, что каждое государство имеет право в индивидуальном порядке решать подобные вопросы.

«Но распространение будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения», — предупредил Райан.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ранее заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19. Ограничения отменяют только те страны, которые владеют необходимыми средствами защиты от инфекции.