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Лавров ужаснулся реакцией либералов на проход эсминца Defender вблизи Крыма
Политика
Лавров ужаснулся реакцией либералов на проход эсминца Defender вблизи Крыма
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 8 июля. Либералы надеялись на молчание Москвы в ситуации с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Российские либералы под влиянием Запада пытаются распространить антипатриотические настроения среди россиян, считает министр. В качестве примера он вспомнил о комментариях, которые прочитал под новостями о проходе британского эсминца вблизи берегов Крыма.

«Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось?» отметил Лавров.

Министр признался, что пришел в ужас от подобных заявлений. Либералы открыто предлагали «проглотить» прямые оскорбления со стороны Лондона и наплевать на интересы крымчан.

Глава МИД РФ ранее прокомментировал заявления Запада об изоляции Москвы на международной арене. По словам Лаврова, подобные слухи звучат на протяжении последних семи лет, однако не имеют ничего общего с действительностью.

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лавров крым британский эсминец
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