Ученые РАН обеспокоены здоровьем космонавтов из-за загруженного графика

Москва, 8 июля. Российские космонавты часто работают в выходные, что может негативно сказаться на их здоровье. К такому выводу пришли ученые Института медико-биологических проблем РАН.

Исследователи внимательно изучили рабочий график шести российских членов Международной космической станции (МКС). Они выяснили, что космонавты часто доделывают незавершенные дела в свои выходные. Во время одной из экспедиций из 62 выходных дней россияне полноценно отдыхали лишь 33 дня.

Ученые считают, что полетные программы на МКС являются слишком перегруженными. В связи с этим они выступили за пересмотр графика космонавтов, чтобы те больше отдыхали.

Российские космонавты ранее объяснили необходимость самовара на борту МКС. Оказалось, что таким словом они называют блок раздачи и подогрева воды.