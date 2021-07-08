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Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США
Политика
Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 8 июля. Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно ее военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Япония обещала не позволять размещать на своей территории вооружения, которые будут угрожать России. Сейчас Токио делает именно это и заявляет о своем военном союзе с Соединенными Штатами.

«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно и, когда будет возобновлен наш диалог, мы получим разъяснения», отметил Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил подписание мирного договора с Японией. Но продвижение по этому вопросу, по его словам, будет зависеть от японских коллег. Москва готова к переговорам.

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япония лавров военный союз
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