Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США

Москва, 8 июля. Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно ее военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Япония обещала не позволять размещать на своей территории вооружения, которые будут угрожать России. Сейчас Токио делает именно это и заявляет о своем военном союзе с Соединенными Штатами.

«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно и, когда будет возобновлен наш диалог, мы получим разъяснения», — отметил Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил подписание мирного договора с Японией. Но продвижение по этому вопросу, по его словам, будет зависеть от японских коллег. Москва готова к переговорам.