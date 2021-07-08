Роспотребнадзор объяснил негативные последствия купания в фонтанах

Москва, 8 июля. Жаркая погода наталкивает людей на купание в фонтанах. Какими неприятными последствиями это может обернуться, рассказали в Роспотребнадзоре.

Фонтан является предметом украшения города и увлажнения воздуха, а не местом для купания. Использование этих объектов не по назначению небезопасно для организма. Вода не так часто обновляется и обеззараживается, а жара способствует размножению микроорганизмов. В результате человек может простыть, подхватить кишечную и респираторную инфекцию, конъюнктивит, отметили в ведомстве.

Главными опасностями являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции, гепатит А. Некоторые фонтаны обладают подсветкой. Поэтому, купаясь в чашах, человек может упасть и получить электротравму, добавили в Роспотребнадзоре.

Жара настигла жителей Петербурга, и они не смогли отказать себе в удовольствии искупаться в фонтанах. Специалисты Водоканала попросили граждан не окунаться в воду, так как она может навредить человеку.