Голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Тампа, 8 июля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал новым обладателем трофея «Конн Смайт Трофи», который выдается самому ценному игроку Кубка Стэнли. Об этом сообщили на сайте НХЛ.

Василевский — единственный голкипер в истории НХЛ, который смог отстоять «на ноль» решающие встречи пяти серий кряду. Кроме него только два россиянина были удостоены звания лучшего игрока плей-офф. Также Василевский стал первым голкипером за девять лет, которого выбрали лучшим игроком Кубка Стэнли.

«Тампа» в последнем матче обыграла «Монреаль» с минимальным преимуществом. «Молнии» второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли.