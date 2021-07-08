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Голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли
Спорт
Голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли
nhl.com  /  NHL

Тампа, 8 июля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал новым обладателем трофея «Конн Смайт Трофи», который выдается самому ценному игроку Кубка Стэнли. Об этом сообщили на сайте НХЛ.

Василевский единственный голкипер в истории НХЛ, который смог отстоять «на ноль» решающие встречи пяти серий кряду. Кроме него только два россиянина были удостоены звания лучшего игрока плей-офф. Также Василевский стал первым голкипером за девять лет, которого выбрали лучшим игроком Кубка Стэнли.

«Тампа» в последнем матче обыграла «Монреаль» с минимальным преимуществом. «Молнии» второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли.

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