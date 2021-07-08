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Половина заражений коронавирусом в США приходится на дельта-штамм

  /   Обновлено: 08 июля 2021 06:22
Общество
Половина заражений коронавирусом в США приходится на дельта-штамм
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 июля. Дельта-штамм коронавируса стал доминирующим в США на начало июля. К такому выводу пришел медицинский регулятор CDC.

Сейчас на дельта-штамм в США приходится почти 52 процента от общего числа заражений. Вторым по популярности идет альфа-штамм, которым заражены 29 процентов американцев, замыкает тройку гамма-штамм девять процентов.

Особенность дельта-штамма заключается в его высокой заразности. За последние две недели количество заболевших COVID-19 в стране увеличилось на 14 процентов, однако смертность при этом сократилась на 19 процентов.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее назвал одну из главных опасностей дельта-штамма. По словам медика, эта мутация коронавируса способна преодолевать иммунную систему человека.

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сша коронавирус дельта-штамм
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