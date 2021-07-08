Москва, 8 июля. Сотни документов первой половины XX века были рассекречены федеральными архивами и введены в научный оборот. Бумаги свидетельствуют о намерении Англии и Франции ударить по СССР.

Страны совместными силами планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы из-за страха усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР. Англия и Франция намеревались разбомбить порты на Черном море, Туапсе и Батуми, передает РИА Новости.

«...собирали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Париж планировал использовать российских эмигрантов из числа известных горцев, чтобы совершать диверсии в советском Закавказье», — сообщило агентство.

Готовящаяся операция получила название Pike («Копье»). Она не состоялась из-за профессионализма советской разведки и верных решений властей СССР.

Политолог Яков Кедми ранее заявил о сотрудничестве США с фашистской Германией. В связи с этим Вашингтон не может считаться победителем во Второй мировой войне.