Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины

Москва, 8 июля. Евросоюз должен перестать оценивать вакцины с идеологической и геополитической точек зрения, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом венгерский министр прокомментировал затянувшийся процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам.

«Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шел в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен — спрашивать, кто создал вакцину», — цитируют его «Известия».

Сийярто напомнил, что венгерские специалисты уже убедились в безопасности и высокой эффективности «Спутника V», посетив производство вакцины в России и Китае. Она одобрена на территории страны и используется наравне с другими препаратами. Для властей Венгрии вакцина является способом спасти своих граждан, отметил министр.

Сийярто ранее встретился с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Он поблагодарил Москву за помощь в борьбе с COVID-19 и оценил вклад вакцины «Спутник V» в спасение жителей Венгрии.