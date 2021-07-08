Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 07:12
07:10
Спорт
Голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли
07:05
Политика
МИД России констатировал провал операции США в Афганистане
07:01
Общество
ВОЗ предупредила о рисках снятия сразу всех коронавирусных ограничений
07:00
Общество
«Скелет» для сферы виноделия: как новый закон отразится на виноделах РФ и Европы
06:54
Политика
Лавров ужаснулся реакцией либералов на проход эсминца Defender вблизи Крыма
06:53
Политика
Лавров: Россия хочет добиться разъяснений о военном союзе Японии и США
06:48
Общество
Ученые РАН обеспокоены здоровьем космонавтов из-за загруженного графика
06:28
Общество
Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины
06:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил негативные последствия купания в фонтанах
06:25
Политика
Лавров: попытки Киева изменить Минские соглашения нарушают международное право
Все новости

Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины
Общество
Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины
pixabay.com

Москва, 8 июля. Евросоюз должен перестать оценивать вакцины с идеологической и геополитической точек зрения, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом венгерский министр прокомментировал затянувшийся процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам.

«Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шел в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен спрашивать, кто создал вакцину», цитируют его «Известия».

Сийярто напомнил, что венгерские специалисты уже убедились в безопасности и высокой эффективности «Спутника V», посетив производство вакцины в России и Китае. Она одобрена на территории страны и используется наравне с другими препаратами. Для властей Венгрии вакцина является способом спасти своих граждан, отметил министр.

Сийярто ранее встретился с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Он поблагодарил Москву за помощь в борьбе с COVID-19 и оценил вклад вакцины «Спутник V» в спасение жителей Венгрии.

Вернуться назад

ес венгрия вакцина Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru