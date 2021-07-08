Легковоспламеняющиеся вещества могли стать причиной взрыва в порту Дубая

Дубаи, 8 июля. Спасатели локализовали возгорание в порту Джебель-Али и проводят проливку судна для его охлаждения. Власти Дубая рассказали, что могло послужить причиной происшествия.

Один из контейнеров судна в порту Джебель-Али перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Именно они могли стать причиной загоревшегося в результате взрыва корабля, сообщила глава пресс-службы правительства Дубая Мона Аль-Марри телеканалу Al-Arabiya. Членов экипажа вовремя эвакуировали.

При этом на судне не хранились радиоактивные материалы. Причиной возгорания стало либо трение, либо высокая температура. На данный момент точной информации нет.

Контейнер взорвался вечером 7 июля. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.