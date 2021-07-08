«Тампа» второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли

Тампа, 8 июля. Хоккеисты «Тампы» обыграли «Монреаль» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1:0 и завоевали Кубок Стэнли.

Победную шайбу забросил Росс Колтон. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский записал на свой счет шат-аут, отбив 19 ударов из 19.

Подопечные Джона Купера выиграли финальную серию со счетом 4-1. Таким образом «Тампа» второй раз подряд победила в главном турнире НХЛ.

В прошлом матче серии «Монреаль» тоже уступил своим соперникам. Тогда вклад в победу «Тампы» внес российский нападающий Никита Кучеров, записав на свой счет гол и результативную передачу.