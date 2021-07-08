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Жаркая погода может быть опасной для некоторых групп людей

  /   Обновлено: 08 июля 2021 05:52
Общество
Жаркая погода может быть опасной для некоторых групп людей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. Высокая температура воздуха особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан. Об этом предупредил медик Андрей Тяжельников.

Это касается и тех, кто переживает острую фазу заболевания. Опасность для пожилых людей связана с их физиологическими особенностями, передает РИА Новости.

«Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний... Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий», — пояснил Тяжельников.

Рекордно жаркая погода ранее обрушилась на США. Из-за высоких температур погибли более 125 человек, возраст которых разнится от 44 до 97 лет. Большинство жертв были найдены в собственных домах, необорудованных охлаждающими приборами.

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жара опасность хронические заболевания
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